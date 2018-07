Femen-Mitbegründerin (31) in Paris tot aufgefunden

Eine der Gründerinnen der Femen-Bewegung, Oksana Schatschko, ist in ihrer Wohnung in Paris tot aufgefunden worden. Die 31-Jährige hatte die feministische Gruppe zusammen mit Anna Huzol und Inna Schewtschenko im April 2008 gegründet. Die junge Frau lebte als Malerin und Aktivistin in Paris, wo sie seit 2013 den Status eines politischen Flüchtlings hatte.