Paris Hilton: „Hatte nie Schönheitsoperation“

Hilton: „Nach Jahren, in denen ich alles ausprobiert habe, entschied ich mich dazu, meine eigene Linie zu kreieren, mit all den Inhaltsstoffen, die dabei geholfen haben, meine Haut gesund und großartig aussehend zu halten. Ich stand schon immer auf Hautpflege und alles natürliche, also wollte ich die perfekte Hautpflegelinie gegen das Altern entwickeln. So viele junge Mädels entscheiden sich für kosmetische und invasive Eingriffe, in noch einem jüngeren Alter als früher, und ich möchte dabei helfen, ihnen zu zeigen, dass es einen besseren Weg gibt und es möglich ist, ohne all das jung und strahlend auszusehen.“