Thomas Schreiner wechselt von Burgos nach Bilbao

Thomas Schreiner, Kapitän der österreichischen Basketball-Nationalmannschaft, hat am Montag auf Anfrage bekanntgegeben, dass er aus Burgos nach Bilbao wechselt. Der 31-jährige Guard kehrt in seiner siebenten Saison in Spanien somit aus der obersten Spielklasse (ACB) in die zweite Liga (LEB Gold) zurück.