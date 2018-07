Iran droht mit Blockade der Erdölexport-Routen

US-Sanktionen und die Forderung des Weißen Hauses nach einem weltweiten Import-Stopp für iranisches Erdöl - die konfrontative Politik, die US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Mullah-Staat verfolgt, ist in den vergangenen Wochen deutlich verschärft worden. Nun kommen auch aus Teheran scharfe Töne: Präsident Hassan Rouhani drohte am Sonntag mit einer Blockade der Ölexport-Routen am Persischen Golf. Rouhani wandte sich mit folgenden Worten direkt an Trump: „Mister Trump, spielen Sie nicht mit dem Schwanz des Löwen. Dies würde nur zu Bedauern führen.“