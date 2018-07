Unfall nahe Nobelhotel: Mit Auto in Gebäude gerast

Lenker beschuldigte Beifahrer

Ein Alkovortest beim Lenker des Pkw ergab 1,66 Promille, so die Polizei am Sonntagnachmittag. Eine Blutabnahme wurde veranlasst. In einer ersten Reaktion nach dem verheerenden Unfall habe der 30-Jährige zunächst seinen 31 Jahre alten Beifahrer beschuldigt, am Steuer des Wagens gesessen zu sein, der das allerdings bestritt. Später konnten im Zuge der Untersuchung Prellmarken am Körper des 30 Jahre alten Mannes festgestellt werden, die vom Sicherheitsgurt herrührten. Aufgrund ihrer Position gehen die Ermittler davon aus, er „das Auto gelenkt hat und seine Anschuldigungen falsch sind“, so die Polizei.