9 Mitglieder einer Familie bei Bootsunfall getötet

Zu dem Bootsunglück auf dem Table-Rock-See im US-Bundesstaat Missouri, bei dem am Donnerstag 17 Menschen ertranken (siehe Video oben), sind am Samstagvormittag weitere tragische Details veröffentlicht worden: Von den Todesopfern stammen neun aus einer einzigen Familie! „Mein Herz ist sehr schwer. Von uns elf haben nur zwei überlebt, ich und mein Neffe. Ich habe alle meine Kinder verloren. Ich habe meinen Mann verloren. Ich habe meine Schwiegermutter und meinen Schwiegervater verloren“, sagte die in einem Krankenhausbett liegende Tia Coleman mit gebrochener Stimme in einem TV-Interview.