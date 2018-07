17 Menschen bei Ausflug auf US-See ertrunken

Drama auf dem Table Rock Lake im US-Bundesstaat Missouri: Ein Amphibienfahrzeug sank, mindestens 17 Menschen kamen dabei am Donnerstag ums Leben. 14 Passagiere haben das Unglück überlebt, sieben davon verletzt. Auch Kinder waren unter den 31 Passagieren an Bord. Die genaue Unglücksursache werde noch ermittelt, hieß es am Freitag.