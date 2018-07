Überfall auf Wiener Taxler endet mit Horror-Unfall

Szenen wie in einem Horrorfilm spielten sich in der Nacht auf Freitag in Wien-Penzing für einen erfahrenen Taxifahrer ab. Zwei Männer bestiegen gegen 2.40 Uhr vor dem Wilhelminenspital seinen weißen Hyundai. Als Fahrziel nannten sie die Sanatoriumstraße auf Höhe des Dehneparks. Der auf der Rückbank sitzende 16-Jährige stieg dort aus. Der 21-Jährige blieb am Beifahrersitz, um - wie der Taxilenker annahm - den Fuhrlohn in Höhe von 9,70 Euro zu zahlen. „Ohne Vorwarnung schlug er mit der Faust auf den Fahrer ein“, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös.