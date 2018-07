Hecht biss Bub: Gemeinde muss 14.000 Euro zahlen

Zukunft des Teiches ungewiss

Wie es künftig mit dem Badeteich weitergeht, ist jedenfalls noch unklar. Die Überlegung, den gesamten Raubfischbestand abzufischen und so neuerlichen Attacken vorzubeugen, hätte einen negativen Effekt auf das Gewässer. Friedfische würden sich unkontrolliert vermehren, die Ökologie in weiterer Folge nicht mehr passen, so Rasch. Zudem gebe es im Gewässer seit dem Frühjahr auch noch ein Biberpaar mit Jungen in der „Pielachtaler Sehnsucht“. „Wer ist da haftbar, wenn etwas passiert?“, fragt sich der Bürgermeister. Wenn noch einmal etwas geschehe, sei er Wiederholungstäter.