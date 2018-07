Aussortierter Mandzukic schickt „WM-Gruß“ an Pep

Wehmütig denken die Fans der Bayern an „Super-Mario“. Denn Mandzukic, in München ein Publikumsliebling, von Pep Guardiola aussortiert und am Ende sogar ignoriert (was der Kroate mit dem Spruch „Mit Guardiola würde ich nicht mal einen Kaffee trinken gehen“ kommentierte), trumpft bei dieser WM wie kein aktueller Bayern-Spieler auf.