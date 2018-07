Vergiftetes Paar hatte Nowitschok-Flasche zu Hause

Die Anti-Terror-Polizei erklärte am Freitag, im Haus des Mannes in Amesbury sei am Mittwoch eine kleine Flasche gefunden worden: „Wissenschaftler haben uns gegenüber nun bestätigt, dass es sich bei der Substanz in der Flasche um Nowitschok handelt.“ Ob es sich um genau dasselbe Gift handelt, mit dem Anfang März der russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia vergiftet worden waren, sollen nun weitere Tests zeigen. Noch ist auch ein Rätsel, wie das britische Paar an das Gift gekommen war.