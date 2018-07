Lufthansa kündigt Leasingverträge mit Laudamotion

Nach der jüngst von der EU genehmigten Übernahme der Fluglinie Laudamotion durch Ryanair zieht die AUA-Mutter Lufthansa offenbar die Daumenschrauben an. Die deutsche Airline hat nach eigenen Angaben die Verträge für neun Flugzeuge gekündigt, die sie derzeit an Laudamotion vermietet hat. Ryanair springt mit zehn Boeing-737-Maschinen ein und beschwert sich in Brüssel.