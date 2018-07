Gmundner erfinden Online-Verleih für Babykleidung

30 Kleidungsstücke pro Paket

Nach und nach entstand mit ihrem Mann Christoph die Idee zur „Babybox.online“, die es jungen Eltern ermöglichen soll, gebrauchte Kinderkleidung in der gerade benötigten Größe zu bestellen. „Ein Paket soll dreißig Kleidungsstücke beinhalten“, so Zauner. Derzeit sei man in der Planungsphase, schaut, ob und wie sich Partner finden lassen. Im September kommt noch einmal Nachwuchs auf die Welt. Da ist wieder neue Kinderkleidung gefragt.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung