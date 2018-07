Wirbel um Seehofers „Geburtstags-Abschiebung“

„Er kokettiert mit seinem Rücktritt“

Auf Twitter und in anderen sozialen Medien wird die Aussage Seehofers als „purer Zynismus“ gewertet, wenn er über junge Männer scherze, „die in ein Kriegsgebiet zurückgeschickt“ würden. Wegen der Vorgangsweise des CSU-Chefs in der Migrationsfrage ist vermehrt schon die Rede von einem „rücktrittsreifen“ Innenminister. „Wieder und wieder kokettiert Seehofer mit seinem Rücktritt“, lautete etwa die schonungslose Analyse in den Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.