Nowitschok-Warnung in Großbritannien!

Nach dem Tod einer Britin durch eine Vergiftung mit dem Kampfstoff Nowitschok hat die Regierung die in London davor gewarnt, unbekannte Gegenstände aufzuheben. Dies gelte für Bewohner der Gegend um Salisbury und Amesbury im Süden Englands. Gesundheitsbeauftragte Sally Davies nannte in einer Presserklärung am Dienstag vor allem Behälter, die eine Flüssigkeit oder ein Gel enthalten könnten. Die vergangene Woche mit einer Nowitschok-Vergiftung ins Krankenhaus eingelieferte 44-jährige Frau aus Amesbury war am Sonntag gestorben. Ihr ebenfalls vergifteter Partner (45) befindet sich noch in kritischem Zustand im Salisbury District Hospital.