Zweiter Etappensieg für Italiener Visconti!

Der 35-Jährige setzte sich vor dem belgischen Cross-Spezialisten Wout van Aert (Veranda‘s Willems) und seinem Landsmann Michael Bresciani (Bardiani) durch. Bester Österreicher wurde Daniel Geismayr (Team Vorarlberg) als Zehnter. Visconti war wie schon am Sonntag in Fulpmes nicht zu schlagen. „Ich bin in einer starken Verfassung, aber auch unser Team macht hier fantastische Arbeit. Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg“, sagte der mehrfachen italienische Meister nach dem dritten Erfolg für seine Mannschaft.Vorrangig sei aber weiterhin, Pernsteiner zum Gesamtsieg zu verhelfen. „Er kann sich am Großglockner sicher gut schlagen. Wir werden natürlich wieder für ihn arbeiten“, meinte Visconti. Der von einigen als grenzwertig angesehene Sprint, sei von ihm fair geführt worden, betonte der 35-Jährige.