Lebend im Gebirge begraben: Sheriff rettet Baby!

Es ist wahrlich ein Wunder: Ein fünf Monate altes Baby hat mindestens neun Stunden lang begraben unter Ästen und Geröll in den Bergen des US-Bundesstaates Montana überlebt. Das Baby hatte nur einen nassen und schmutzigen Strampler an, als es am Sonntagmorgen entdeckt wurde. Ein Mann, von dem nicht einmal klar ist, ob es der Kindsvater ist und der offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde festgenommen.