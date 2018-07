De Bruyne vor Frankreich-Duell: „Jetzt oder nie!“

Belgiens Fußball-Nationalspieler Kevin De Bruyne sieht das WM-Halbfinale gegen Frankreich als einzigartige Gelegenheit in seiner Karriere. „Bei einer WM heißt es immer, jetzt oder nie. Man kann vielleicht zwei oder dreimal im Leben an einem solchen Turnier teilnehmen“, sagte der Offensivspieler von Manchester City vor der Partie am Dienstag in St. Petersburg. Auch Nationaltrainer Roberto Martinez bezeichnete das Spiel in der Abschlusspressekonferenz am Montag als „einzigartige Gelegenheit für das Team und für Belgien“.