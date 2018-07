Maskierter Räuber stürmte in Juweliergeschäft

Maskiert stürmte gestern kurz vor 18 Uhr ein Räuber in das Geschäft eines Juweliers an der Welser Bahnhofstraße. Als er drinnen noch etliche Kunden erblickte, beschimpfte er diese im heimischen Dialekt und flüchtete. Der Räuber wurde von den Zeugen als 170 bis 180 Zentimeter groß beschrieben, er soll mit einer Jeanshose bekleidet und korpulent gewesen sein.Doch die Flucht war bald zu Ende, der Verdächtige konnte von der Polizei verhaftet werden. Das Opfer, der Juwelier Krabath, war in der Vergangenheit schon mehrmals von Einbrechern und auch Räuber heimgesucht worden. Erst vor wenigen Jahren hatten Gauner Goldschmuck um 10.000 Euro bei ihm erbeutet, indem sie die Auslagenscheibe zertrümmert hatten.