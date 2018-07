Wegen Lärm: Nachbar stürmt Grillparty mit Pistole

Fleisch und Würstchen lagen auf dem Rost - es war der unverwechselbare Duft einer Grillparty im hauseigenen Garten in Güssing. Die Gäste unterhielten sich, es spielte Musik. Doch der Nachbar war überhaupt nicht in Feierlaune. Er marschierte zum Nebenhaus, beschwerte sich bei der Gastgeberin. Plötzlich bedrohte er die 51-Jährige in der Hauseinfahrt mit einer Pistole.