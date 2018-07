Zwei neue Baustellen fordern Mühlviertler

Sommerzeit ist Baustellenzeit! Und so beginnen die Ferien gleich mit zwei Mega-Projekten im Mühlviertel. Während die Mauthausener Donaubrücke ab morgen, Samstag, zwei Monate lang an den Wochenenden gesperrt ist, brauchen Pendler ab Montag auch in Ottensheim gute Nerven.