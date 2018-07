Elefant bei Zirkus-Show in Zuschauer gestürzt

Schockmoment bei einer Zirkusvorstellung im deutschen Osnabrück: Ein Elefant ist am Mittwoch während der Show in den Zuschauerbereich gestürzt und hat einen Besucher verletzt. „Der Zuschauer zog sich dabei eine leichte Schürfwunde am Bein zu“, sagte der Tierschutzbeauftragte des Zirkus, Frank Keller. Der Mann sei von Sanitätern kurz behandelt worden und habe die Vorstellung dann weiterverfolgt.