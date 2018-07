Kern: „Eine Einigung auf Kosten Österreichs“

„Zentrale europäische Freiheiten sind bedroht“

In dieselbe Kerbe schlagen auch die NEOS. Bundesvorsitzende Beate Meinl-Reisinger zeigte sich am Dienstag über die europaweit drohenden Binnengrenz-Schließungen besorgt: „Dem Zauberlehrling ist die Kontrolle über die Geister, die er rief, entglitten, zentrale europäische Freiheiten sind bedroht“, sagte sie in Richtung Kurz. Die Parteichefin und Nachfolgerin von Matthias Strolz kritisierte zudem die Ankündigung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), ab nächster Woche am Brenner kontrollieren zu wollen, scharf: „Ist Kurz, (FPÖ-Chef Heinz-Christian) Strache und Kickl nicht bewusst, was die Schließung des Brenners bedeutet? Sowohl, was den Tourismus und die Wirtschaft angeht, als auch als Symbol für die Verbindung zu Südtirol, zu einer gemeinsamen Geschichte?“