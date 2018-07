Mbappe: Teenie-Laufwunder auf Peles Spuren!

WM-Prämien will er für wohltätige Zwecke spenden

WM-Prämien will er für wohltätige Zwecke spenden, nach dem Gala-Auftritt lobte er vor allem das Team. „Diese Gruppe kann großartige Dinge tun“, sagte er, um anschließend sich und der stolzen Grande Nation klarzumachen. „Wir haben hier bei dieser WM noch nichts erreicht.“ Für eine Gratulation von Pele reichten die Leistungen bereits. „Gratuliere Mbappe“, schrieb Pele am Samstag auf Twitter. „Zwei Tore so jung bei einer WM, damit bist du in bester Gesellschaft! Viel Glück bei Deinen weiteren Spielen. Außer gegen Brasilien!“