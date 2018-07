Schalke-Profi Harit in tödlichen Unfall verwickelt

„Mit großer Bestürzung hat der FC Schalke am Samstag von einem schweren Verkehrsunfall mit einem Todesopfer Kenntnis bekommen, der sich in der vorherigen Nacht in Marrakesch ereignete und an dem Mittelfeldspieler Amine Harit beteiligt war“, heißt es in der Schalke-Mitteilung. „Er habe als Fahrer des Unglückswagens keine Möglichkeit gehabt, den tragischen Unfall zu verhindern“, wird Harits Schilderung darin zitiert.