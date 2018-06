Rekordschlag gegen Darknet-Drogensyndikat

Einen absoluten Rekordfund an illegalen Drogen kann nun die heimische Polizei in Zusammenarbeit mit spanischen Behörden und Europol für sich verbuchen: Ein ganzes Kartell, das sich auf die Herstellung synthetischer Drogen spezialisiert hatte, wurde zerschlagen. 800.000 LSD-Trips wurden sichergestellt, zwei Drogenlabore ausgehoben und Kapital in Höhe von rund acht Millionen Euro beschlagnahmt. „Das ist die größte jemals in Europa gefundene Menge LSD“, berichtete Europol am Donnerstagnachmittag. Unter den Festgenommenen ist auch ein 39-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk Korneuburg.