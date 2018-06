Trump hat die Macht im obersten US-Gericht

Richter Kennedy informierte Präsident Trump am Mittwoch in einem Brief über seine Entscheidung, Ende Juli in den Ruhestand zu gehen. Der Schritt gilt als wichtige Weichenstellung. Er ermöglicht es Trump, einen neuen Richter für das neunköpfige Gericht zu ernennen und seine nationalkonservative Agenda auf lange Zeit zu untermauern. Trump erklärte am Mittwoch, mit der Nachfolgesuche „unmittelbar“ beginnen zu wollen. Er habe eine Liste mit potenziellen Höchstrichtern, auf der derzeit 25 Namen stünden, so der Präsident, der Kennedy als „großartigen“ Juristen würdigte.