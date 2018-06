Festakt in US-Botschaft mit großen Emotionen

Am 4. Juli 1776 wurde die Unabhängigkeitserkklärung der USA unterschrieben. Seither wird an diesem Datum gefeiert. Oder auch ein bisserl früher, wie in Wien aus administrativen Gründen. Im Zuge dessen hielt der neue US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, beim Festakt in seiner Residenz Hof. Adabei-TV war dabei.