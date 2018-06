Becker: „Farce um Insolvenzverfahren beenden“

Die Entscheidung, ein Insolvenzverfahren gegen ihn einzuleiten, sei „sowohl ungerechtfertigt als auch ungerecht“, klagte Becker. Ein „Haufen anonymer und unverantwortlicher Banker und Bürokraten“ habe ihm in ein „vollkommen unnötiges“ Insolvenzverfahren aufgezwungen. Er habe dadurch „eine Menge Schaden“ erlitten, „sowohl finanziell als auch professionell“, so Becker in einer Stellungnahme. Deshalb mache er nun diplomatische Immunität geltend, um „diese Farce zu einem Ende zu bringen“ und damit er anfangen könne, sein „Leben wieder aufzubauen“.