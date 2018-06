Poly-Schüler aus Traun bauen auf soziale Stärken

Sehr viele Stunden verbringen seit etlichen Jahren an die 25 Schüler der PTS Traun in ihrem Fachbereich „Dienstleistung“ mit den gleichaltrigen Burschen und Mädchen vom Integrativen Schulzentrum in Traun. Die Kids haben sich also dafür entschieden, einmal mit dem kostbaren Gut „Mensch“ zu arbeiten, wie Elisabeth Schauer, die Organisatorin dieses Projektes, erklärt.