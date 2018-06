Frankreich „rumpelt“ gegen Peru zum nächsten Sieg!

Sollte dies der Startschuss für die große Offensive von Peru sein? Coach Gareca hätte es wohl gefreut - allein, seine Kicker waren nicht in der Lage, den Favoriten ernsthaft unter Druck zu setzen. Nach dem Aquino-Versuch gab es eine halbe Stunde (!) lang keine einzige echte Chance mehr, die Goalies Lloris und Gallese mussten nie beweisen, was sie zu leisten imstande wären. Erst der eingewechselte Ousmane Dembele sorgte wieder für einen Hauch für Gefahr, doch sein Linksschuss aus 15 Metern ging am Kasten vorbei (82.). Ansonsten spielte sich das Geschehen zumeist in der Hälfte Frankreichs ab - doch wie bereits über weite Phasen der ersten Spielhälfte blieben die Peruaner bei Ballbesitz ideenlos und ungefährlich. Zumeist versandeten potenziell ansprechende Angriffe bereits vor dem vorletzten Pass - um Frankreich noch ein Remis abtrotzen zu können, war das letztlich zu wenig.