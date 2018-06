Strasser zum 5. Mal Sieger des Race Across America

Der steirische Extrem-Radsportler Christoph Strasser hat am Mittwochnachmittag (Ortszeit) das Race Across America zum fünften Mal als Sieger beendet. Damit hat Strasser mit dem slowenischen Rekord-Gewinner Jure Robic gleichgezogen. Der 35-Jährige hatte im Rennen von der US-West- an die Ostküste bereits 2011, 2013, 2014 und 2017 triumphiert.