Türkei-Wahl: Beteiligung in Österreich bei 42%

Die Abstimmung in den beiden Ländern begann am 7. Juni und dauert noch bis Dienstag an. An Grenzübergängen zur Türkei kann bis zum eigentlichen Wahltag am 24. Juni gewählt werden. In den Konsulaten in Wien, Salzburg und Bregenz sowie an den Grenzübergängen zur Türkei stimmten bis Sonntag 45.211 der 106.657 in Österreich registrierten Wahlberechtigten ab.