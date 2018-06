65,55 Meter: Weißhaidinger siegt beim Ried-Meeting

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat sich am Freitag seinem Heimpublikum in starker Form präsentiert. Der Oberösterreicher gewann das Austria Top Meeting in Ried mit 65,55 Metern vor dem Ungarn Robert Szikszai (61,10). „Durch die weiten Würfe der letzten Wochen habe ich sehr viel Selbstvertrauen, aber daheim zu werfen, gibt mir immer noch mehr Kraft“, sagte Weißhaidinger, für den im August mit der EM in Berlin der Saisonhöhepunkt wartet.