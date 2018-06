16 Sonnenstunden und bis zu 28 Grad Celsius!

Die Meteorologen haben den Sommer bereits am 1. Juni eingeläutet, am 21. Juni beginnt nun auch der astronomische Sommer. Exakt um 12.07 Uhr erreicht die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel über Österreich. Der 21. Juni markiert nach Angaben des Wetterdienstes UBIMET zugleich den längsten Tag des Jahres, der früheste Sonnenaufgang und der späteste Sonnenuntergang fallen aber nicht auf den kalendarischen Start in den Sommer.