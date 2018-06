Hochemotional! Tränen beim neuen Real-Trainer

Der frühere Porto-Trainer war am Mittwoch - nur zwei Tage vor dem WM-Auftakt Spaniens gegen Portugal - von Rubiales im Trainingslager des WM-Mitfavoriten in Krasnodar des Amtes enthoben und durch Sportdirektor Fernando Hierro ersetzt worden, nachdem Real am Dienstag die Verpflichtung Lopeteguis - durch das Ziehen einer Ausstiegsklausel - bekanntgegeben hatte.