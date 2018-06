Flüchtiger Ex-Boss von Dinamo Zagreb verhaftet!

Mamic bestritt die Vorwürfe und erklärte aus der Ferne, er wolle nun in Bosnien bleiben und seine Unschuld beweisen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, wird der 58-Jährige aber der bosnischen Staatsanwaltschaft übergeben. Dem Kroaten Mamic - er besitzt auch die bosnische Staatsbürgerschaft - droht die Auslieferung. Er könnte seine Freiheitsstrafe aber auch in Bosnien absitzen müssen. Mamic‘ mitangeklagter Bruder Zoran erhielt eine Haftstrafe von vier Jahren und elf Monaten, zwei weitere Angeklagte drei und mehr als vier Jahre Gefängnis.