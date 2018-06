Prozess nach Sex-Attacke auf eigene Mutter

Am 9. Februar soll der 32-Jährige, der als achtjähriger Bub gemeinsam mit dem älteren Bruder bei Pflegeeltern untergebracht worden ist, versucht haben, seine leibliche Mutter bei sich zu Hause zu vergewaltigen. An diesem Tag habe er viel Bier getrunken. In Summe errechnete Staatsanwalt Heinz Prinke gut fünf bis sechseinhalb Liter. Nachdem ihm das Zigarettenpapier ausgegangen sei, sei er mit seinem Moped zur Tankstelle gefahren. Dass er dort nach einem langen Aufenthalt und weiterem Bierkonsum mit seinem Moped einen Unfall hatte und von der Polizei zur Mutter gebracht wurde, wisse er nicht mehr. „Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis“, sagte er. Auch was danach geschah, wisse er nicht mehr.