Korhonen gewinnt Shot Clock Masters ++ Schwab 12.

Als Elfter war Schwab mit nur zwei Schlägen Rückstand auf Platz zwei in die Schlussrunde des ersten Turniers der European Tour, bei dem auf jedem Loch eine „Shot Clock“ zur Beschleunigung des Spieltempos eingesetzt wurde, gegangen. Die Hoffnungen, sich am Finaltag im Diamond Country Club noch ganz weit nach vorne zu spielen, gingen aber nicht in Erfüllung. Denn nach seinen starken Runden mit 69 und 68 Schlägen tat sich der 23-jährige Steirer wie schon am Samstag (73) auch am Schlusstag (71) schwer. Zwei Gewitter-Unterbrechungen spielten ihm auch nicht unbedingt in die Karten.