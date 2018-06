Größter Cannabis-Bauer kehrt Österreich den Rücken

„Wir wollten wachsen. In Österreich war das leider nicht möglich“, zitiert die Zeitung „Presse am Sonntag“ Kristen. Mit seinen Geschäften - jede Woche wurden rund 25.000 Hanfstecklinge verkauft - wandelte Kristen laut dem Bericht stets am Rande des juristischen Graubereichs. Der Besitz von Cannabispflanzen ist in Österreich erlaubt, solange sie nicht blühen. In der Blüte wird der psychoaktive Stoff THC entwickelt. Dass viele Hobbygärnter deswegen Stecklinge kaufen, sei ein offenes Geheimnis, schreibt das Blatt.