Verheerende Schäden nach starkem Unwetter

Die Unwetterserie reißt einfach nicht ab. Kärntens Feuerwehren stehen seit Wochen im Dauereinsatz. Verheerende Schäden haben Gewitter, wie berichtet, am Donnerstag in der Gemeinde Metnitz, in der Innerkrems und in Bad St. Leonhard hinterlassen. Straßen wurden weggerissen, Häuser standen unter Wasser.