Vier Anwesen in Vorderkrems nicht erreichbar

Nachdem es - wie berichtet - aufgrund von starken Gewittern im Bereich des Bärenaugrabens in Vorderkrems, Gemeinde Krems in Kärnten, zu mehreren Hangrutschungen und Vermurungen gekommen war, ist nun der Krisenstab in der Gemeinde unterwegs. „Ein Forstweg wurde weggeschwemmt und auch eine Gemeindestraße stark beschädigt. Ein Hof und drei Anwesen sind nur zu Fuß erreichbar. Wir erkunden nun die Lage, um Erstmaßnahmen zu setzen“, berichtet Bürgermeister Johann Winkler. Alle Feuerwehren der Gemeinde Krems standen im Dauereinsatz und sind zur Stunde noch immer mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Ulebach war aufgrund einer verklausten Brücke über die Ufer getreten und hatte mehrere Kellerräume der umliegenden Häuser in Mitleidenschaft gezogen.