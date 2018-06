Überflutung & Muren: Unwetter im Lavanttal

Spittal: Vermurungen und Hangrutschungen

Zu mehreren Hangrutschungen in den Grünsangerlbach kam es Donnerstagnachmittag außerdem im Bereich des Bärenaugrabens in Vorderkrems (Bezirk Spittal). Durch diese Wasser- und mittransportierten Geröllmassen stieg der Bach stark an und Vermurungen passierten. Dabei wurden mehrere Wohnhäuser sowie Wirtschaftsgebäude stark beschädigt. Vier Anwesen sind derzeit nicht mit Fahrzeugen erreichbar.