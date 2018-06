Drittel der heimischen Gefängnisse hat eine Chefin

174 Häftlinge

Ihre Fähigkeiten konnte Teresa Heigert, die in Polen geboren wurde, bereits in den Anstalten Graz-Karlau, Hirtenberg, Wien-Simmering, Wiener Neustadt und Wien-Favoriten unter Beweis stellen. Wels zählt zu den kleineren Vollzugsanstalten in Österreich, ist aber auch eine der am stärksten ausgelasteten. Derzeit sind 174 Personen aus 30 Nationen - Untersuchungshäftlinge und verurteilte Straftäter mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 18 Monaten - untergebracht.