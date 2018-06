Premiere! Washington Capitals gewinnen Stanley Cup

Held des Abends war einmal mehr Owetschkin. Der russische Ausnahmekönner hat in seinem 13. NHL-Jahr endlich den lang ersehnten Stanley-Cup-Titel gewonnen. In seiner Karriere in der Eliteliga hat der Moskowiter nur für die Caps gespielt. Er ist das Gesicht der Mannschaft. „Wir haben so hart gearbeitet. Wir haben alles dafür getan. Heute wurden wir belohnt“, sagte Owetschkin, der nach der Schlusssirene mit seinen Teamkollegen wild auf dem Eis feierte.