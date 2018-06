Matura-Nachwehen werden heißes Schultelefon-Thema

Am 14. Juni stehen Schulexperten am „Krone“-Schultelefon Rede und Antwort: Schüler und Lehrer sind schon ferienreif, doch noch geht’s um was. Besonders, wenn „Nicht genügend“ in Hauptfächern drohen. Ein heißes Thema sind auch die Matura-Nachwehen, vor allem in Mathematik gab’s Brösel.