Meischberger im Prozess: „Grasser drehte durch“

„Steuerlich günstige Lösung“

Meischberger betonte heute mehrmals, dass er sich bei seinen Geschäften mit der Hypo Vorarlberg voll auf das Bankhaus verlassen hatte. Diese habe sich nämlich zu hundert Prozent im Landesbesitz befunden und sei somit eine „Quasi-Behörde“ gewesen. Und zwar auch deren Tochterunternehmen in Liechtenstein, die Hypo Investment, wo Meischberger - nach Eigenangaben - mehrere Konten hatte. Sein Hypo-Bankberater brachte ihm regelmäßig Bargeld, das er in einem Hotelzimmer am Hotel am Stephansplatz übernahm. „Der kleine Meischberger wird sich doch keine Gedanken machen ob sich die Bank an die Gesetze hält“, so der Ex-Politiker zur Richterin. Er habe damals auch eine „steuerlich günstige Lösung“ für sich gefunden. Bei der Hypo Vorarlberg hieß es,, man gebe zu laufenden Strafverfahren keine Kommentare ab. Die Tochterbank in Liechtenstein war 2009 an die Schweizer Valartis verkauft worden.