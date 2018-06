Scheue Hollywoodstars und kunterbunter Red Carpet!

Mit einer opulenten Hommage an den Kultfilm „Sound of Music“ hat der Life Ball sein 25. Jubiläum im Wiener Rathaus gefeiert. Auf dem roten Teppich tummelten sich wieder kreative Geister, österreichische Prominente und eine Handvoll internationale Stars. Witzige Trachtenkreationen und aufwendige Kostümdesigns zeigten sich - ganz im Gegensatz zur sonst recht vorherrschenden Freizügigkeit - tatsächlich in der Überzahl. Das Motto und die damit verbundene Heimatverbundenheit ging damit voll auf. Adabei-TV Moderatorin Sasa Schwarzjirg holte auf dem wohl längsten roten Teppich der Welt zahlreiche Prominente vor die Kamera ...