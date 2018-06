Was beim Ferialjob alles zu beachten ist

Rechte und Pflichten

Über 100.000 Jugendliche verdienen sich jährlich ihr Geld bei einem Ferienjob, für viele ist es das erste Gehalt. Wer erst jetzt eine Stelle sucht, ist schon spät dran. Wer aber eine Stelle gefunden hat, sollte sich über seine Rechte und Pflichten im Klaren sein: Grundsätzlich unterscheidet das Arbeitsrecht Ferialjobs, Pflichtpraktika und Volontariate. Ferialjobs sind befristete Arbeitsverhältnisse, Praktika schreibt die Schule anhand des Lehrplans vor. Volontariate zählen nicht zu den Arbeitsverhältnissen, es gibt daher auch keine Arbeitsverpflichtung und keinen Entgeltanspruch. Sie kommen etwa dann zum Tragen, wenn Schüler in einen Betrieb hineinschnuppern. Nur in dieser Form sind laut Arbeitsrechts-Expertin Edith Kugi-Mazza von der Arbeiterkammer unbezahlte Tätigkeiten in Ordnung.