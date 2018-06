Pompös: Conchita im Brautkleid vorm Traualtar

Zum 25. Mal fand am Samstag im Wiener Rathaus der Life Ball statt. Auf dem roten Teppich und in den Gängen des Rathauses tummelten sich prominente Ballbesucher wie Oscarpreisträger Adrien Brody, US-Starlet Paris Jackson, Realitystar Kelly Osbourne oder DJ Pierre Sarkozy. TV-Star Caitlyn Jenner ließ für das Megaevent sogar die Hochzeit ihres Sohnes Brody Jenner sausen, der dieses Wochenende geheiratet hat. Doch „geheiratet“ wurde sowieso auch in Wien: Sängerin Conchita Wurst, die als Maria Trapp verkleidet durch die Life-Ball-Show unter dem Motto „Sound of Music“ führte, vollzog als Höhepunkt des Events eine Bühnenhochzeit. Die Hochzeitsnacht werde eine rauschende Ballnacht, verkündetete sie am Ende.